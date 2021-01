Triángulo de las Bermudas: los misterios en torno a las desapariciones de barcos y aviones

La idea de una zona geográfica en del Atlántico Norte, en la que hay misteriosas desapariciones ha fascinado a muchos desde mediados del siglo XX. Pero, ¿Qué tanto misterio hay detrás del Triángulo de las Bermudas? ¿Realmente ahí se pierden más barcos o aviones?

Vicent Gaddis, un escritor y periodista norteamericano, fue quien en 1964 bautizó esta zona con su ahora famoso nombre, pero no fue el primero en ser atraído por su aparente misterio. Antes de eso, ya habían existido sugerencias de que en una zona del Atlántico, entre Miami, Puerto Rico y Bermudas; se perdían más aviones y barcos que en otros lugares. A lo largo del tiempo esa delimitación geográfica ha variado, lo que podemos tomar como una de las indicaciones de que ahí tal vez no esté pasando nada misterioso.

Edward Van Winckle Jones, escribió un artículo en 1950 en donde relataba una serie de desapariciones de embarcaciones y vuelos en esa zona cercana a Florida y Puerto Rico.

Aunque el artículo de Jones no daba ninguna explicación convincente, porque no tenía datos para concluir eso, sí sugería que algo extraño pasaba por ahí. Eso fue suficiente para que otros continuaran y alimentaran la leyenda del Triángulo de las Bermudas, que ha perdurado hasta nuestros días.

No falta quien relacione los incidentes cercanos a esa zona, vagamente delimitada, con las ideas de que ahí pasa algo inexplicable.

Justo antes de que terminara el año, la guardia costera de EE. UU. informó que suspendía la búsqueda de un barco que partió de las Bahamas y que desapareció cerca de Florida. Por supuesto podemos encontrar notas al respecto mencionando el Triángulo de las Bermudas.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020