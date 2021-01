A dos semanas del cambio de mando: Donald Trump insiste en no reconocer triunfo de Biden

No hay caso con Donald Trump, quien a dos semanas del cambio de mando presidencial, insiste en no reconocer el triunfo de Joe Biden.

En Georgia, donde apoyó a candidatos republicanos que participan de una elección presidencial, Trump indicó que "no lo reconoceré”, refiriéndose al triunfo del demócrata.

Chevesich reporta 26 civiles y 11 agentes en prisión preventiva por causas originadas en el estallido social Sobre la diferencia de cifras con el reportado por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, la vocera de la Corte Suprema dijo que "desconozco qué parámetros, metodología de trabajo recogió la senadora para afirmar aquello".

Este miércoles se realizará una ceremonia en el Congreso, donde se deben certificar los resultados del Colegio Electoral y ratificar la victoria de Joe Biden.

Pero hay 11 senadores republicanos que anunciaron que pedirán una auditoría de emergencia que, en 10 días, revise los resultados en los estados más disputados.

Además, Trump le dejó gran responsabilidad a su vicepresidente: “Espero que Mike Pence nos ayude, tengo que decírselo. Espero que nuestro gran vicepresidente, nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es un gran tipo. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto “, dijo.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

"El vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta", tuiteó y ya viene provocando cientos de reacciones.