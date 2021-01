Arturo Zúñiga no dio nombres: "Hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia"

Arturo Zúñiga, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, hizo un balance de los meses de pandemia y realizó duras declaraciones.

En entrevista con La Tercera, sostuvo que las autoridades no han logrado "transmitir correctamente el mensaje acerca del bien común" que implica cumplir las medidas sanitarias.

"Esa responsabilidad individual hoy día cuesta verla: vemos a grupos de jóvenes que se reúnen igual, y el fin de semana se juntan con sus abuelos. Están poniendo en riesgo a personas que han tenido el mejor comportamiento durante la pandemia", dijo.

ZÚÑIGA ACUSA Y SIN NOMBRES

De acuerdo a Zúñiga esto se debe en parte a que "ha habido mucha mezquindad" frente a la gestión del Gobierno y afirmó que "hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia, por sacar pequeños réditos políticos".

"Se nos trató de antidemocráticos cuando planteamos la posibilidad de que el Plebiscito no se iba a poder realizar en abril. O cuando nosotros queríamos posponer la cuarentena y los alcaldes querían la cuarentena total en el país no habiendo vacunado a la población ni siquiera por influenza. Si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra esas recomendaciones, estaríamos en graves problemas", aseguró.

Arturo Zúñiga. Agencia Uno/Archivo

¿Y SI NO HAY CUARENTENA, QUÉ?

El exsubsecretario hizo una evolución sobre las cuarentenas: "Si bien no se ha hecho un estudio, pero por la información que uno va recabando, creo que las cuarentenas son más dañinas versus los años de vida perdidos por las patologías no atendidas. La experiencia en otros países ya nos ha dado algunas luces acerca de cuáles son las estrategias más convenientes y pareciera ser que las cuarentenas no logran lo esperado. ¿Quién explica lo que sucedió en Magallanes? Estuvieron en cuarentena desde el 15 de agosto y resulta que hasta el día de hoy siguen teniendo una alta tasa de casos activos. Al no respetarse la medida, deja de ser útil".

Consultado sobre si cree que es más factible una estrategia de “autocontrol” como las burbujas sanitarias, Zúñiga sostuvo que "el problema es que no hemos logrado como sociedad, y esto no es solamente atribuible a las autoridades, transmitir correctamente el mensaje acerca del bien común. Si nosotros actuamos responsablemente de forma individual, estamos ayudando al bien común. Y esa responsabilidad individual hoy día cuesta verla: vemos a grupos de jóvenes que se reúnen igual, y el fin de semana se juntan con sus abuelos. Están poniendo en riesgo a personas que han tenido el mejor comportamiento durante la pandemia".