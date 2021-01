Twitter realiza ejemplar bloqueo a video de Donald Trump sobre los hechos en el Capitolio

Desde hace un tiempo que las redes sociales y distintas páginas de internet se dedican a combatir las llamadas "fake news" con estrictas medidas. Ha sido tanto, que incluso ahora Twitter no deja compartir el último video de Donald Trump.

El Presidente de Estados Unidos compartió sus impresiones de los hechos ocurridos este miércoles en el Capitolio, pero la red social puso un aviso señalando que "esta declaración de fraude electoral no está comprobada. Este tuit no se puede responder, retuitear o darle me gusta, debido al riesgo de violencia" que vive ese país.

Joe Biden hace un llamado a Donald Trump a que "cumpla su juramento de defender la Constitución" El Presidente electo de Estados Unidos le pidió al mandatario en ejercicio que "acabe esto que está sucediendo" sobre la toma del Capitolio.

"Conozco su dolor, conozco su herida. Tuvimos una elección que nos fue robada", comenzó diciendo Trump para luego hacer un llamado que "tienen que irse a su casa ahora".

El Mandatario continuó con sus peticiones asegurando que "tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden. No queremos que nadie se lastime", pese a que en Twitter había alentado las manifestaciones.

Por lo mismo la red social no permitió compartir su video, ya que no solo da información sin prueba como el fraude electoral, sino porque también Donald Trump se había encargado de llamar a sus manifestantes a llegar hasta el Capitolio.

Revisa el video de Donald Trump que Twitter no deja compartir: