Florcita Alarcón es también acusado de difundir fotografías íntimas sin consentimiento

La denuncia de violación que llevó a Florcita Alarcón a renunciar a la presidencia de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas no es la única. Es que la Comisión de Ética levantó la investigación de oficio contra Florcita Motuda también por difundir fotografías íntimas sin consentimiento de la víctima.

La diputada Maite Orsini (RD) señaló en su cuenta de Twitter que "hay dos imputaciones graves, una de ellas por difusión de fotos íntimas que podría darse sin el consentimiento de la víctima".

La parlamentaria del Frente Amplio aseguró que eso es algo "que justamente estamos legislando con la llamada 'Ley Pack'", una iniciativa precisamente que ha llevado adelante ella y la cual al no ser todavía una ley "no hay sanción penal. En el Congreso lo que podemos hacer es aplicar la máxima sanción posible".

No fue la única que cuestionó estos hechos. La periodista Alejandra Valle comentó que "las fotografías fueron subidas desde el celular del propio diputado" a su estado de WhatsApp, por lo que pidió que el Partido Humanista "debería pronunciarse ante tan graves acusaciones".

Como aún no es ley, no hay sanción penal. En el Congreso lo que podemos hacer es aplicar la máxima sanción posible. La segunda denuncia es por violación, lo que esperamos sea investigado en caso que la víctima decida denunciar. No podemos tener un Congreso con abusadores (2/2)

