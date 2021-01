Hospital El Pino al rojo: habla familia de fallecido por covid y funcionarios de la salud protestan por falta de seguridad

La tarde de ayer fue de furia en el Hospital El Pino, familiares de un fallecido por coronavirus hizo destrozos en su interior, además de agredir a los funcionarios del recinto asistencial.

¿Pero cuáles fueron los motivos? "Contigo en la Mañana" conversó con la familia del hombre fallecido, quien sostiene que no falleció de covid-19, por lo que encuentran que fue un descriterio que no dejaran ver el cuerpo.

Tarde de furia en Hospital El Pino: funcionarios fueron atacados por familiares de fallecido por coronavirus "Desde el 2 de enero tenemos todos los días acciones repetidas de agresión", señaló la presidenta de la Asociación de Enfermeros del hospital El Pino.

Uno de los hijos del hombre fallecido aseguró que un médico hizo un chasquido con sus dedos y dijo "toma, llevátelo", en relación al cuerpo.

En tanto, otra de las hijas, indicó que "no hubo violencia. Jamás hubo violencia. Lo que pasa es que donde nos dijeron que no nos iban a entregar el cuerpo de nuestro papá nosotros nos alteramos, pero no agredimos a ningún funcionario. A ninguno. Sí cometimos el error de haber hecho desorden. Teníamos rabia porque dijeron que mi papá tenía covid y mi papá no entró con covid, no lo tiene".

Señor ministro @DrEnriqueParis somos funcionarios de la urgencia adulto del hospital el pino que las ultimas semanas no hemos visto envuelto en múltiples agresiones, por parte de familiares y pacientes pic.twitter.com/KHItGiDqxg — patricia sottorff (@pattysottorff) January 6, 2021

"Nos dejaron a todos despedirnos, si hubiera tenido covid no nos hubieran dejado despedirnos", agregó.

FUNCIONARIOS PROTESTAN

Por otro lado, funcionarios del Hospital El Pino protestan y dicen estar cansados de estos hechos. Aseguran que han pedido más presencia policial y no hay respuesta.

Funcionarios de la salud del Hospital El Pino se manifiestan en el frontis del recinto exigiendo más seguridad. 👇👇#NoMasViolencia pic.twitter.com/6Kh5X4apya — Colmed Santiago (@ColMedSantiago) January 6, 2021

GOBIERNO CONDENA VIOLENCIA

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que "cuando una familia ha perdido a un ser querido reacciona con desesperación, y muchas veces esas reacciones son inapropiadas, de mala manera y lo que corresponde ahí es llamar a la calma".

"Hay que entender que no estamos en una situación normal, estamos en pandemia de covid-19, esas son las medias que ha dispuesto la autoridad sanitaria para evitar el riesgo de contagio y estos resultados", añadió.

"Naturalmente esa desesperación es entendible, pero ninguna desesperación puede llevar a actuar con violencia en contra del personal de salud", enfatizó Galli.