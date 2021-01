¿Recado para Daniel Jadue? La reacción de Pamela Jiles tras el anuncio presidencial de Joaquín Lavín

Comienzan las reacciones en el mundo político después de que Joaquín Lavín lanzara de manera oficial su candidatura presidencial. Una de las primeras figuras en pronunciarse al respecto fue la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles.

"Considero adecuada la decisión política de Joaquín Lavín de no presentarse a la elección por la alcaldía de Las Condes para ir como candidato a la presidencia", comentó la parlamentaria y carta presidencial del PH a través de una publicación en Twitter.

"Es legal que los alcaldes sean electos en abril para renunciar si son electos presidentes, pero no me parece legítimo", agregó.

El actual alcalde de Las Condes confirmó en su cuenta de Twitter que no repostulará al municipio. "Vale la pena jugarse por eso", dijo.

Ante dichas palabras de Jiles, cabe consignar que Daniel Jadue, carta presidencial del Partido Comunista, anunció recientemente que tiene decidido presentarse a la reelección como alcalde de Recoleta.

"Voy de candidato a la reelección en Recoleta", dijo Jadue el domingo en "Mesa Central" de Canal 13, aunque también declaró que "sólo dejaría Recoleta si es que la ciudadanía me da una tarea más relevante".

Otra figura política que se encuentra en una condición similar a Jadue es la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, quien ha sido promovida como carta presidencial en sectores de Chile Vamos.

