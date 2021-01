Joaquín Lavín anuncia su candidatura presidencial: "Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse"

Joaquín Lavín acaba de anunciar en su cuenta de Twitter su candidatura presidencial y no repostulará al municipio de Las Condes.

"Hoy parto un nuevo camino. Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse. Lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial. No postularé a la reelección en Las Condes. Ya seguiremos conversando", escribió en su cuenta de Twitter.

El actual alcalde ya había evaluado la posibilidad de iniciar una carrera en La Moneda, pero no estará sólo en Chile Vamos, ya que tendría que medirse en primarias con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; entre otros.

Hay que recordar que Lavín ha manifestado su intención de llamar a un Gobierno de unión, en donde en un posible gabinete, tenga personeros de todos los sectores políticos.

Es por esto que muchos se han mostrado en contra del jefe comunal, argumento que es utópico y que no marca una definición total con su partido, la UDI.

LAS DEFINICIONES PRESIDENCIALES DE LAVIN

Hace unos meses, Lavín coqueteaba con la idea de una nueva carrera presidencial. "Si ganamos, tendremos a los mismos de siempre al frente y no vamos a hacer nada, para provocar cambios profundos, necesitas una mayoría más amplia, no quiero entrar a nombrar partidos, pero significa incluir en el Gobierno a personas que no son de la coalición", precisó.

Estas declaraciones encendieron en su momento las alarmas, y Lavín respondía que si lo querían de candidato "entonces tienen que estar de acuerdo con un gabinete de unidad nacional".