Matthei inicia trabajo programático con miras a presidenciales y valora relación "fair play" con Lavín: "Le deseo lo mejor"

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, valoró el anuncio de la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quien hoy descartó ir por un nuevo periodo en la Municipalidad de Las Condes.

Matthei indicó que ella ya estaba en conocimiento de la decisión de Lavín. "Quiero desearle de corazón a Joaquín Lavín, lo mejor. Tenemos una relación de fair play, de cariño y quiero valorar esa relación que hizo que yo estuviera al tanto de esto", precisó.

Joaquín Lavín anuncia su candidatura presidencial: "Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse" El actual alcalde de Las Condes confirmó en su cuenta de Twitter que no repostulará al municipio. "Vale la pena jugarse por eso", dijo.

"Le deseo lo mejor, el jugar limpio, de cara al país, y en el caso mío, yo he decidido que adoro a Providencia y voy a la reelección y ya me inscribí, sabiendo que Joaquin no se iba a inscribir", precisó.

Consultada sobre su decisión respecto a su candidatura a La Moneda, Matthei indicó que "yo no salgo de Providencia, a menos que la ciudadanía decide que yo debiera acceder a otro puesto más alto… en abril vemos qué es lo que pasa".

MATTHEI INICIA TRABAJO PROGRAMÁTICO PARA PRESIDENCIALES

Que la lucha contra el narcotráfico sea la tarea uno del Estado. Con ese objetivo Matthei inició la preparación de su programa de Gobierno, para lo cual presentó a su primer encargado programático a través de sus redes sociales.

Se trata del Magíster en Desarrollo Urbano de la UC Iván Poduje. La idea de iniciar un trabajo técnico que no solo aborde la seguridad de los barrios y la lucha contra el narcotráfico como algo que solamente se resuelve con más y más seguridad.

Los Gobiernos deben abordar esto como política de Estado; intervención de viviendas sociales, construcción de áreas verdes, una política de deportes específica para sectores más vulnerables y lógicamente la incorporación de Inteligencia en la lucha contra los narcotraficantes. pic.twitter.com/OJ5luOAfl8 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 6, 2021

Durante las últimas semanas, tanto Iván como Evelyn Matthei estuvieron recorriendo diversas comunas, Cerrillos, Quinta Normal, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana y Estación Central, entre otras, con el objeto de ver en terreno comunas en las que han ido surgiendo bandas y que, a juicio de Matthei, por la escasa intervención es sus espacios públicos, han ido generado una grave sensación de desesperanza.

Además de Ivan Poduje, a este equipo técnico programático se sumará Ana Maria Yevenes, Doctora en Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, quien abordará los temas sociológicos.