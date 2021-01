Tensión en Estados Unidos: partidarios de Trump irrumpen en el Capitolio para protestar contra la certificación del triunfo de Biden

Momentos de alta tensión se viven en Estados Unidos. Partidarios de Donald Trump lograron irrumpir en el Capitolio, por lo que la ceremonia de certificación del triunfo de Joe Biden se tuvo que suspender.

Los manifestantes, que han llamado "traidores" a los agentes, consiguieron atravesar el perímetro del Capitolio poco después de las 13.00 horas (hora local), momentos después de que haya comenzado la sesión conjunta del Congreso del país estadounidense para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Algunos de ellos se han enfrentado a la polic√≠a, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, seg√ļn ha informado la cadena de televisi√≥n CNN. Adem√°s, tambi√©n se ha utilizado gas lacrim√≥geno, pero por el momento no est√° claro si lo han usado los manifestantes, que portan banderas en las que puede leerse "No me amenaces", o la polic√≠a.

Esta situaci√≥n ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos c√°maras del Congreso de Estados Unidos. Asimismo, la Polic√≠a del edificio ha hecho sonar la alarma de emergencia, que se ha acompa√Īado con un mensaje en el que se ped√≠a a las personas que est√°n dentro de las instalaciones que "buscaran refugio" y "permanecieran en silencio" debido a una "amenaza interna".

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021