Daniel Jadue: "Voy a ir a la reelección de Recoleta y si el pueblo de Chile me entrega una tarea superior, la asumiré"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció hoy que irá a la reelección en su comuna y que no dejará el cargo "mientras la ley me lo permita y mientras el pueblo de Chile no me dé una tarea mayor". De esta manera se desmarcó de su similar de Las Condes, Joaquín Lavín.

En entrevista con radio Pauta, Jadue señaló que "nadie en este país espera que yo imite lo que haga Joaquín Lavín, porque somos dos personas completamente distintas".

"Yo tengo un compromiso con la comuna de Recoleta que no está puesto en duda y no voy a dejar de trabajar en Recoleta mientras la ley me lo permita y mientras el pueblo de Chile no me dé una tarea mayor", añadió.

"Estamos acostumbrados a que Lavín se dé vuelta de carnero todos los días, un día es socialdemócrata, un día bacheletista, otro día es neoliberal. Un día es candidato, otro día no es candidato. No sabemos qué va a pasar mañana", agregó Jadue.

En relación con su posible campaña presidencial, el alcalde sostuvo que tiene "la absoluta convicción de que voy a ir a la reelección de Recoleta y si el pueblo de Chile me entrega una tarea superior, la asumiré".

También dijo que "me imagino que habrá una o dos primarias de la oposición y ahí será cuando el pueblo defina. Y el pueblo define finalmente cuando elige al presidente de la República. No entiendo por qué alguien debiera renunciar antes de ser electo".

Y sobre la necesidad de pactar con grupos que no se consideran antineoliberales para una postulación presidencial, Jadue aseguró que "los partidos políticos hoy no manejan más que la iniciativa del 15% a 12% de la población" y que no negociaría con las cúpulas de algunos partidos, como la que lidera en la DC Fuad Chahin.

"Nosotros vamos a negociar con el pueblo democratacristiano, con el pueblo allendista, por el pueblo socialista y del PPD", puntualizó.