Murió desangrada: Fiscalía da a conocer crudo relato sobre el femicidio de María Isabel Pavez

Quince años tenía María Isabel Pavez cuando conoció a Igor González. Ambos frecuentaban el Eurocentro, les gustaba el animé. Él era mayor. Se había conocido junto a un primo de María Isabel. Al par de años iniciaron una relación. Se señala que pololearon cinco años, antes habían rumores de que habían sido siete. La relación terminó a fines de noviembre del 2020. María Isabel era estudiante universitaria ahora: de obstetricia.

La madre de María Isabel señaló Igor González era un joven educado, pero callado. Misma opinión tenían los amigos de su hija. Pero ellos añadieron en sus relatos que "era un tanto agresivo". Esta historia tendría un segundo final: uno que terminó con la vida de María Isabel.

Captura

El día que María Isabel desapareció

El 17 de diciembre la joven le dijo a su madre que iría a la casa de su ex a conversar. Ella solía regresar o avisar, no tenía problemas de comunicación o de relación con sus padres. Ese día, decidió vestir una polera de la banda ACDC. El 17 de diciembre la cámara del edificio donde Igor vivía los grabó llegando juntos. Pero el 18 de diciembre, las imágenes mostraron a un sujeto que no se le vio el rostro -pero con sus características-, salir temprano. Iba solo.

González le había pedido a su compañero de departamento que no llegara ese día. Necesitaba privacidad. Su compañero, David, regresa después: no había nadie en el departamento. Un olor putrefacto comienza a notarse en el lugar tras unos días, por lo que David dice hacer el aseo en varias partes del lugar, incluso había manchas de sangre pequeñas en el piso. David pensó serían de carne descongelada.

Los mensajes del 18 de diciembre

Por otro lado, pasaban los días y María Isabel no aparecía, tampoco Igor. Su madre había recibido un mensaje el día 18, donde le decía que su celular estaba malo. Hablaron por WhatsApp. Su mamá, para que comprara un celular nuevo, le depositó 200.000 pesos y luego un segundo depósito de 80.000 a su Cuenta Rut.

Unos amigos de ella también hablaron por WhatsApp con ella. Pero en esos mensajes Pavez señalaba haber generado un triángulo amoroso entre ellos: su amiga Giselle y su ex pareja Cristián. Algo que les pareció extraño- El 23 de diciembre, algunas de estas cosas tuvieron respuesta. María Isabel estaba muerta.

Captura

Un cuerpo cubierto de morado

La PDI, en su búsqueda, llegó al domicilio de Igor y David. El segundo les abrió sin problema y en el dormitorio del primero encontraron un cuerpo: estaba en claro estado de putrefacción, escondido dentro del ropero, cubierto por una frazada de color morado. Era ella.

En su cuerpo un profundo corte de 15 centímetros: a la altura del cuello. El cuchillo atrevesó venas importantes e, incluso, el corte permitía ver el músculo. Ella habría muerto desangrada. En la casa, de hecho, descubrieron un trapero con rastros de sangre. El sujeto había limpiado. Pero al parecer no al 100%: por eso David había encontrado marcas.

Sobre la cama de Igor, una caja: con papeles, una carta de amor y una armónica. Sobre la cama también había un condón usado. Respecto a las pericias del cuerpo, no se señalaron marcas de violencia sexual. Así terminó la historia de esta joven que a los 15 años conoció a un muchacho misterioso. ¿Y el arma? Se confiscaron dos cuchillos de cocina de mango amarillo. Aún no hay claridad sobre las pericias y si sobre serán o no el arma homicida.

Mensajes

Su nombre ni siquiera es Igor: Carlos Humberto Méndez González cambió su identidad para ingresar a Chile. Es de nacionalidad mexicana y escapó a nuestro país tras realizar un crimen similar el año 2009. María Isabel habría muerto el 18 de diciembre en la madrugada.

¿Y los mensajes de WhatsApp? Según el relato de Fiscalía, expuesto hoy durante la audiencia de Control de Detención, los habría escrito Carlos: él tenía en su poder el teléfono de la víctima. El sujeto fue detenido en Valparaíso. Gracias a una orden, se pudo hacer rastreo de su celular. Al conectarse a una red Wifi, fue posible hacer la triangulación. En el lugar donde estuvo, se encontraron vouchers de pasajes: el destino era Arica. 6 meses se dieron para la investigación. Se pidió la prisión preventiva para el sujeto, por considerarlo un peligro y evitar su fuga.

Aton

La relación del imputado con Sebastián Izquierdo

Sebastián Izquierdo, conocido dirigente de extrema derecha por el “Rechazo” declaró en el caso. ¿Motivo? Tenía una relación con el imputado y la víctima: su padre le arrendaba el departamento de Santiago Centro a Igor González.

Tenían 10 años de amistad, pese a que Izquierdo lo clasificó como “un tipo agresivo” que lo amenazaba con cuchillos. Un dato aterrador es que, en su declaración, Izquierdo dice que una vez le contó que terminó con una polola. Y ante esto, Igor le ofreció matarla y esconderla. Sobre la víctima, señaló que era cariñosa y respetuosa.

Igor González es Carlos Méndez: prófugo por femicidio en México

A través de las redes sociales se dio a conocer que Igor González, principal sospechoso en ese entonces del femicidio de María Isabel Pavez era, en realidad, Carlos Humberto Méndez, un prófugo mexicano que el año 2009 había matado a su pareja.

La teoría se confirmó: es la misma persona. Unos días tras la desaparición de María Isabel, Héctor Monroy, padre de Itzel Monroy, la víctima mexicana, le escribió a la madre de María Isabel y le mostró imágenes: el sujeto era el mismo, sólo cambiaba el estilo del cabello.

Lo más intrigante es que de declararse culpable el sujeto, ambos casos tendrían muchas similitudes. Según se señaló, en el caso ocurrido en 2009, Méndez, quien en ese entonces sí usaba su nombre real, se juntó a solas en su departamento con su ex pareja de ese entonces, Itzel.

Captura

Una tragedia similar

Tal como ocurrió, según los relatos, en Chile, le pidió a su compañero de departamento de aquella época que lo dejara solo para darle privacidad: la chica también terminó muerta por una herida de cuchillo en el cuello. Aunque aquella vez, el sujeto también la acuchilló en el tórax. Los antecedentes de Méndez estaban puestos a disposición de la Interpol. El delito ocurrió en la localidad de Aguascalientes en México, el 9 de abril del 2009.

El pasaporte falso de, ahora, Igor González, señala que ingresó al país ese mismo año. Su entrada habría ocurrido el 19 de octubre desde Perú, y presentaba una situación migratoria irregular. En ambos casos el perfil del sujeto era el mismo: callado, poco social. El círculo cercano de las jóvenes, sus amigos y padres, sabían poco de él, no tenían clara su dirección u origen y cambiaba frecuentemente su número de celular. Sea cual sea el resultado del proceso judicial, al menos los padres de Itzel, tras más de 11 años de espera, lo encontraron.