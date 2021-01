Aseguran que miembros del gabinete de Trump estudian destituirlo de la presidencia

Miembros del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discuten la posibilidad de destituirlo de su cargo tras el asalto al Capitolio.

Según informó CNN, los miembros del gabinete estudian la posibilidad de invocar la enmienda 25 de la Constitución, la cual permite al vicepresidente destituir al mandatario por su incapacidad para servir en el cargo.

Acorde al medio, "las discusiones están en curso, pero no está claro si habrá suficientes miembros del gabinete para resultar en la destitución de Trump".

CBS también afirmó que existen discusiones entre miembros del gabinete de Trump con respecto a la posible invocación de la enmienda 25. Eso sí, indicaron que la idea todavía no era presentada formalmente al vicepresidente Mike Pence.

BREAKING: There have been discussions among cabinet members regarding potentially invoking the 25th Amendment, @margbrennan reports. However, it has NOT been formally presented to the Vice President by cabinet members. @CBSNews

— Sara Cook (@saraecook) January 7, 2021