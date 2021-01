Congreso de EEUU certifica triunfo de Joe Biden tras asalto al Capitolio y Trump promete una "transición ordenada"

El Congreso de Estados Unidos valida oficialmente la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, en un día en el que una respetada ceremonia se convirtió en una pesadilla de terror político sin precedentes.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos certificó el jueves la victoria del colegio electoral demócrata después de que una violenta multitud de partidarios de Trump pasaran horas el miércoles campando a sus anchas por el Capitolio. Una mujer murió baleada, se rompieron ventanas y la turba obligó a los conmocionados legisladores y colaboradores a huir del edificio protegidos por la Policía del Capitolio.

El asalto comenzó poco después de que el presidente, Donald Trump, reiterase sus acusaciones infundadas de fraude electoral ante miles de manifestantes a los que había convocado a Washington. Muchos acudieron después al Capitolio, después de el mandatario les instara a dirigirse allí mientras los legisladores debatían los votos electorales.

Más de seis horas después de que estallara la violencia, los legisladores reanudaron la sesión.

Trece senadores republicanos y docenas de representantes republicanos tenían previsto forzar un debate y votaciones sobre las votaciones de unos seis estados.

El asalto al Capitolio hizo que algunos republicanos tuvieran reparos a buscar una reversión de la victoria de Biden y sólo se presentaron impugnaciones a los votos en Arizona y Pensilvania. Ambas iniciativas perdieron de forma abrumadora.

Biden derrotó a Trump por 306 votos electorales frente a 232 y asumirá el cargo el 20 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “habrá una transición ordenada el 20 de enero” luego de que el Congreso concluyó el recuento de votos electorales certificando la victoria del presidente electo, Joe Biden, y tras una jornada de violencia en la que partidarios irrumpieron en el Capitolio.

“Aunque estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me avalan, habrá una transición ordenada el 20 de enero", dijo Trump en un comunicado publicado en Twitter por su director de redes sociales, Dan Scavino.

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021