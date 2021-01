Jeanette Vega: "No veo factible vacunar a quince millones de personas antes de junio"

La doctora Jeanette Vega, hoy asesora de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y exdirectora del Instituto de Salud Pública, ISP, exdirectora de Fonasa y exsubsecretaria de Salud Pública no esconde su escepticismo a la hora de analizar la promesa hecha por el Presidente Sebastián Piñera y por el ministro de Salud, Enrique Paris: que en el primer trimestre de este año serán vacunados contra el coronavirus cinco millones de chilenos, y un total de quince millones al final del primer semestre.

Jeanette Vega. / Agencia Aton

"No lo veo factible, y lo digo con todas sus letras. Lo afirmo por un sencillo tema de disponibilidad mundial de dosis. Sería un tremendo éxito si es que lo pueden hacer, considerando que ni siquiera Estados Unidos ni el Reino Unido ni ningún otro país tienen planificado poder vacunar a su población objetiva antes del tercer trimestre de 2021. Y hay que asumir con realismo que los países productores las querrán aplicar primero a sus habitantes", señala la médico.

-Pero eso es lo que ambas autoridades han pregonado…

-Solo es cosa de calcular un poco. Pensemos en un plano ideal que este mes lleguen muchas vacunas, y calculemos cuánta gente hay que vacunar en cinco meses, desde el 1 de febrero al 30 de junio. Son cerca de 150 días y la meta son quince millones de personas, lo que implica cien mil personas por día. E insisto, todo eso en un plano ideal, suponiendo que siempre tengamos muchas vacunas y con la logística impecable para, por ejemplo, tener las de Pfizer–BioNTech, que están siendo distribuidas a goteras en todo el mundo, a los -70º requeridos tanto al transportarlas como al guardarlas.

-El ministro Paris ya dijo que la vacuna china de Sinovac estará acá el 23 ó 24 de enero, y eso que el ISP aún no efectúa la reunión de expertos para aprobarla…

-Lo único que puedo decir es que mientras cualquier vacuna no esté autorizada por una entidad reconocida internacionalmente, no puede ser usada. Además, no hay datos publicados sobre la efectividad de esta inmunización de Sinovac, al contrario de las de Pfizer-BioNTech, Oxford–AstraZeneca y Moderna. Si las autoridades acá dieron fechas, tendrán sus razones. Pero lo claro es que no se puede tomar una decisión sin datos compartidos ni una autorización.

-¿Cuál es su mirada de la gestión que se ha hecho de la pandemia?

-Estamos de nuevo con un mensaje errado. La comunicación de riesgo ha sido ambigua, y debe ser consistente. Por un lado se dice que ya vienen las vacunas, y por otro se afirma que nos estamos incendiando. Pero la gente lee que lo último no importa pues vienen las vacunas. La pandemia es de largo plazo, por eso hay que insistir en la mantencion del autocuidado, independiente de la vacunación.