Juan Sutil: "La gente no quiere perder sus beneficios al trabajar formalmente y prefiere la informalidad"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, reiteró sus polémicos dichos respecto a que en Chile hay personas que prefieren trabajar bajo la informalidad para no perder beneficios entregados por el Estado.

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad fue consultada si se arrepiente por las declaraciones que dio hace algunas semanas, ante lo que aseguró que no lo hace, ya que “son hechos que son una realidad”.

“Yo te invito a que recorramos algunos sectores de la agroindustria, algunos sectores de la construcción y vas a ver que muchas veces, hay gente que dice ‘mire, si usted me contrata informalmente, yo podría trabajar, de lo contrario no’”, argumentó Juan Sutil.

Y añadió que “resulta que aquellas personas que cumplimos con el estado de derecho, que cumplimos con nuestras obligaciones laborales, estamos sufriendo las consecuencias de falta de dotaciones para poder ejercer correctamente nuestra actividad”.

En esa línea, aseguró que “yo creo que eso es así y lo que ocurre son dos cosas. La primera, es que en Chile, muchas veces las cosas no se dicen con toda la verdad y también, por otro lado, se tergiversa (lo que se dice), para qué decir en redes sociales. Yo lo que dije en su minuto era que yo lamentaba esta situación y que lo deseado era que hubiera formalidad, e incluso a las autoridades de gobierno les he hecho ver la importancia de que las personas que reciben estos beneficios tengan claramente establecido que, como son ingresos de emergencia, si tienen trabajo formal, no los pierdan, pero eso una realidad que está ocurriendo a lo largo de Chile”.

“Yo no estoy haciendo una generalización, simplemente estoy diciendo que a lo largo de Chile, en algunos sectores, como la construcción y especialmente el sector agroindustrial e industria, hay un problema serio de dotación de personal, fruto, en algunos de casos, por no decir muchos, porque la gente no quiere perder sus beneficios al trabajar formalmente y prefieren la informalidad para recibir esos beneficios”, complementó.

Finalmente, Juan Sutil apuntó que es una situación que “prefiere la gente”, ante lo que hay que explicar con precisión, ya que “lo que estoy diciendo es que en muchos casos, las personas han dicho 'yo trabajo en la medida que usted me de trabajo en forma informal', y eso me parece mal”.

“Me parece mal que esas personas pierdan sus beneficios porque los recibieron por ciertas condiciones y, esas personas, también me parece mal que busquen el camino de la informalidad para tratar de seguir recibiendo beneficios pudiendo poder trabajar, porque además la plata es escasa, es de todos los chilenos y debería ser asignada donde más lo requieren las personas más necesitadas y vulnerables. Creo yo que ahí hay algo que debiera ser corregido”, cerró.