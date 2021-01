La definición de Lavín: "Yo no quiero hacer un tercer Gobierno de derecha"

Esta semana el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dio a conocer esta semana que no irá por la reelección en el municipio, para ir por una carrera presidencial.

En ese contexto, en entrevista con Tele13Radio, Lavín sostuvo que "yo no quiero hacer un tercer gobierno de derecha (después de los dos de Sebastián Piñera) y lo he dicho siempre, yo creo que el próximo gobierno de Chile no va a hacer en ningún caso un gobierno de continuidad porque Chile pasó a una nueva etapa que se decidió el 25 de octubre”.

Joaquín Lavín anuncia su candidatura presidencial: "Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse" El actual alcalde de Las Condes confirmó en su cuenta de Twitter que no repostulará al municipio. "Vale la pena jugarse por eso", dijo.

PRIMARIAS EN CHILE VAMOS

Con respecto a una eventual primaria interna o generales con Evelyn Matthei, Lavín sostiene que lo ve factibles.

“Yo creo que es posible que lleguemos los dos (con Matthei) a la primaria general. Hoy día las personas no son tan de partidos, los votos hoy son más bien de personas, así que todo suma”, sostuvo.

En este sentido, añadió que a nadie se le debería vetar para participar en una primaria. “Yo no me cierro a ninguna posibilidad”, sostuvo haciendo referencia también a unas primaria con Sebastián Sichel (Independiente) y Mario Desbordes (RN).

“Se está configurando una primaria bastante atractiva, en el sentido que suma, que somos personas que nos conocemos hace años pero que tenemos perfiles distintos y vamos a enriquecer unas primarias de Chile Vamos que veo que será bastante masiva”, sentenció.