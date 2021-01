Qué esperan mis padres de mí puede ser un factor que influya en el momento en que decidas qué carrera estudiar. Pero lo importante es que no escojas un camino sólo para cumplir con las expectativas familiares, pues muy probablemente será un error.

Michelle Rougier, experta en orientación y vocación profesional, afirma que elegir mal es una equivocación común entre los jóvenes que inician su vida universitaria. “Las estadísticas así lo dicen: la principal razón de deserción, de abandono de una carrera, es vocacional”, señala.

La especialista explica que tus padres deben aconsejarte, protegerte, como en cualquier proceso significativo, pero también deben tener un respeto absoluto a tu individualidad. “Como ellos decidieron en qué trabajar, qué estudiaron, si se casaron, si tuvieron hijos… Tú también mereces la oportunidad de tomar tus propias decisiones con relativa libertad”, dice Rougier.

Consuelo Aldunate, siquiatra infantil y docente de la Universidad de Chile, agrega que las expectativas de tu familia no deben estresarte, y que es importante que tengas presente que éste es un proceso que se puede repetir y que no es de vida o muerte. “Debes saber que esto no es trascendental, no va a pasar nada si no quedas en la carrera que todos esperan, el examen se puede volver a rendir”.

El principal consejo de ambas expertas es que escojas una carrera profesional, valorando aspectos personales, intereses, habilidades, proyecciones de vida y que el rol de tus padres debe ser acompañarte y ayudarte a elegir informadamente, pero no escoger por ti.

“Debes clarificar y diferenciar lo que eres y lo que quieres, respecto a lo que desean tus padres”, explica Rougier, agregando que es necesario que seas “responsable, autónomo e independiente para iniciar y terminar el camino escogido”.

Si aún tienes dudas sobre cómo elegir una carrera, puedes revisar el artículo de Universia “Cinco consejos para descubrir tu vocación”. También tomar una prueba vocacional o revisar la información de las carreras que más te interesan. Lo relevante es que tomes la decisión con la mayor información posible y considerando tus habilidades e intereses.

