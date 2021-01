Daniel Jadue: "Creo que estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa"

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió a un reportaje del diario La Tercera, en el que se le vincula con el denominado "Caso Luminarias", después de que se revelaran llamadas telefónicas intervenidas por la PDI entre el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort, y el asesor jurídico del jefe comunal, el abogado Ramón Sepúlveda.

"Nos quieren enlodar con 'supuestos' actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en 'sospechas' está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas", manifestó Jadue a través de una publicación en Twitter.

La carta presidencial del PC profundizó en esto a través de un comunicado difundido por la Municipalidad de Recoleta. En dicho escrito, Jadue aseguró que "yo jamás he solicitado ni recibido ni un peso y jamás lo recibiría. Nunca mi actuación ha sido esa y nunca lo será".

"Creo que estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa, ya que lo publicado estallen de inconsistencias e interpretaciones que se alejan de toda realidad", estableció el alcalde de Recoleta.

En su argumentación, Jadue sostuvo que "llama la atención que esto se da en el contexto del avance de la querella que presentamos contra el Presidente Piñera por su total negligencia en el tratamiento de la pandemia, lo que llevó a la muerte a de decenas de nuestros vecinos y vecinas por no tener la debida atención médica".

Además, el jefe comunal comentó que "luego de la diligencia de pasado 7 de enero, en el marco de proceso de investigación de la Fiscalía de Nuble, voluntariamente entregué todas mis cuentas bancarias y corres electrónicos para ser periciadas, porque no tengo nada que ocultar".