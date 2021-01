Ministro Prokurica: "No compartimos la formalización al conductor del vehículo militar"

Continúa la polémica en torno a la decisión de Fiscalía de dejar con arraigo nacional al conductor del camión militar, por su presunta responsabilidad en el atropello del cabo segundo Bryan Castillo, durante la noche del viernes en Curicó, motivo que le costó la amputación de ambas piernas.

En el marco de una visita que realizaron el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, al malherido militar, las autoridades criticaron el dictamen del Ministerio Público y defendieron al conductor del vehículo institucional.

El ministro sostuvo que "no compartimos la formalización al conductor del vehículo militar. No vamos a aceptar que se responsabilice a quienes están cumpliendo con una labor de control en materia de toque de queda y que, a nuestro juicio, no tienen responsabilidad".

Sin tener los resultados

La principal crítica del titular de Defensa dice relación con que Fiscalía resolvió "sin tener los resultados definitivos del informe del SIAT, que es, a nuestro juicio, un elemento importante para determinar responsabilidades técnicamente".

Martínez, en tanto, fue enfático en señalar que "lo que es incomprensible, es que la Fiscalía de Curicó haya indicado que el conductor militar, cuyo vehículo se encontraba detenido en tareas de control de toque de queda y fue chocado por atrás, tenga responsabilidad en el atropello del cabo segundo Castillo".

Al respecto, comandante en jefe remarcó que "haremos valer todos estos antecedentes ante la justicia y he dispuesto que será el auditor general del Ejército, general de Brigada, Eduardo Rosso, quien asuma su defensa penal".