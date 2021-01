Lavín y su postura frente al aborto libre: "Un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente"

Ya confirmado como precandidato a la presidencia, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín (UDI) entregó algunas definiciones en asuntos valóricos.

En entrevista con "Mesa Central" de Canal 13, Lavín se refirió a materias como el aborto libre, adopción homoparental y eutanasia.

En cuanto al aborto libre, el jefe comunal sostuvo lo siguiente: "yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente".

Por otro lado, Lavín manifestó que "en el caso de la adopción homoparental yo soy partidario que al Acuerdo de Unión Civil permita la adopción, pero no (estoy de acuerdo) del matrimonio".

Además, el ex ministro de Educación estableció que "en el caso de la eutanasia, no me gusta. Son temas que hay que discutirlos más".

Siguiendo con su postura frente a la eutanasia, el alcalde de Las Condes expresó que "no me gusta, en el sentido de que efectivamente cuando un enfermo es terminal, tú no tienes que estar a través de cuidados alargándole artificialmente la vida, eso no. Pero también me cuesta mucho pensar la carga que significa para una persona anciana".