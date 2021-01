Longueira renuncia por segunda vez a la UDI y denuncia una "oscura maniobra" para impedirle ser candidato

El fundador de la UDI en 1983, Pablo Longueira, renunció anoche por segunda vez al partido, tras denunciar una "oscura maniobra" para la elección a la presidencia de la colectividad.

Longueira renunció por primera vez en marzo de 2016 por la investigación en su contra por el caso SQM y volvió a fines de agosto de 2020.

"Después de una oscura maniobra realizada el último día que se cerraba la inscripción de las candidaturas en la elección interna del partido, que me impidió ser candidato a la presidencia de la UDI, le solicité a mis abogados que estudiaran si existía alguna inhabilidad para ser candidato a la Convención Constitucional", señaló Longueira en una carta a la directiva nacional y comisión política difundida anoche desde La Araucanía.

El ex candidato a La Moneda por la UDI en 2013 inició una consulta con abogados constitucionalistas para saber si pese a la inhabilidad por estar acusado en el caso SQM podía presentarse como candidato a la Convención Constitucional y l a recomendación de los legistas fue que debía postular como independiente, para que su afiliación al partido no fuera motivo de cuestionamiento de la candidatura.

"El presidente de la UDI no me atendió el teléfono"

"La Reforma Constitucional permite ser candidato a la Convención a aquellos que, sin haber sido condenados, ya que aún no han podido ejercer el derecho a defender su inocencia en un juicio oral, hayan perdido el derecho a sufragio por estar acusados con una pena aflictiva. Ese es mi caso", explicó Longueira en la carta.

Tras esto, el pasado 6 de enero presentó la solicitud para invalidar su afiliación al partido en el Servel y así inscribirse como independiente. La solicitud fue aprobada por el organismo ese mismo día, pero se le solicitó una carta de respaldo del presidente del partido y del secretario general, Javier Macaya y María José Hoffmann, respectivamente.

"Llamé al presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia hasta el viernes a las 19 horas no se había enviado", afirmó Longueira.