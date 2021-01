Análisis al “fallido plan” de movilidad del Gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus

Instalado desde hace un tiempo en California, Estados Unidos, el geógrafo chileno y experto en transportes Felipe Ulloa mira con preocupación lo que pasa acá con la alta movilidad de las personas, pese al estado de pandemiapor coronavirus.

"Para que una estrategia paliativa contra el covid-19 resulte, hay que cortar su propagación territorial. Y la única forma de hacerlo es intervenir sobre los patrones de movilidad, es decir, impedir que la gente se mueva. Y en Chile las autoridades no se han dado por enteradas de algo tan obvio. Y si lo han hecho, no lo demuestran con sus decisiones", señala quien además es consultor internacional y antes fue asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Felipe Ulloa, geógrafo y experto en transportes.

El especialista -posgraduado en Berkeley y California State– agrega que "el Gobierno no ha sido capaz de implementar una estrategia que sea capaz de interrumpir los patrones de movilidad de las personas. Por eso su plan ha fallado. Han optado por un camino ambivalente, que significa generar cuarentenas dinámicas, por comunas o zonas de comunas, que no resultan. Si pese a todo puedo moverme, llevo conmigo el virus y lo disemino. Así, da lo mismo lo que se diga y haga".

Felipe Ulloa -quien ha sido académico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago-sostiene que "la gente se siguió y se sigue moviendo pues a casi a nadie le niegan los permisos y porque necesitaban generar recursos, dado que desde el Estado no llegó el apoyo en la cantidad y el momento necesarios… Guardando las proporciones, en California, que tiene 40 millones de personas y por sí sola es la séptima economía del mundo, estamos en cuarentena desde marzo y el gobierno estatal apoya con entre mil y dos mil dólares mensuales a las familias que requieren de esa ayuda… En Chile privilegiaron lo económico por sobre lo sanitario. Lo que diga hoy sobre movilidad tiene poco sentido y habrá que seguir lamentando el alza de contagios y de muertos".

TRANSPORTE PÚBLICO: IMPOSIBILIDAD DE ASEGURAR DISTANCIA

Para Felipe Ulloa, "el gran problema de la Región Metropolitana son los largos traslados y el hecho de que la locomoción pública –micros, Metro, taxis y colectivos- no puede sostener la exigencia del distanciamiento social. El presidente del Metro, Louis de Grange, dijo hace poco que es más seguro usar ese medio que ir a una reunión social o a un restaurante, pero eso es falso"

"La proximidad en el Metro, y ni hablar en micros, taxis ocolectivos, favorece el contagio. Los pasajeros siguen viajando hacinados… Veo por TV o en fotos que la gente usa la mascarilla simple, pero esa no sirve de mucho en el transporte público. Puede demorar algo el contagio, pero no lo detiene. La mascarilla más efectiva a la hora de moverse por la calles es la N95, que no es de utilización masiva en Chile. Los otros modelos son apenas paliativos".

EL AEROPUERTO: NO A CUALQUIER TIPO DE VIAJE

El geógrafo afincado en Norteamérica afirma que "el Aeropuerto de Santiago tendría que estar cerrado para toda clase de vuelos, internacionales y locales. No entiendo cómo siguió abierto y con conexiones a Inglaterra cuando desde ese país se anunció que tenían la mutación más contagiosa del virus. Por eso nada tardamos en ser el primer país de Sudamérica en recibir esa mutación, que se va a mover con rapidez pues siguen sin cortar de manera acertada la propagación".

"¿Qué sacan con pedir ahora un examen PCR negativo con 72 horas de anticipación si no se saba si el test debe ser el rápido o el que tarda más en entregar resultados? Y lo más probable es que no se haga una buena trazabilidad de los viajeros. Y otra cosa que no se ha dicho es que los consulados chilenos no han actualizado la información, una gran falla de la Cancillería".

PERMISOS DE VACACIONES: UN GRAVE ERROR

El consultor internacional critica con fuerza los permisos por vacaciones que rigen desde el 4 de enero y hasta el 31 de marzo. "Dar el pase para ello es un tremendo error. Decir que se debe dormir en un lugar y que se puede viajar por toda una región es no querer entender lo que se debe hacer. Aparte, ¿cómo vas a fiscalizar que la gente pernocte donde se comprometió a hacerlo? Puedo fijar residencia, por ejemplo, en El Quisco, y pasearme todo el día por la enorme extensión de la Región de Valparaíso arriesgándome a ser contagiado o bien contagiando".

"Insisto en el punto: hay que impedir que la gente se mueva, y la estrategia del Gobierno jamás ha apuntado a eso. Dentro de todo, y pese a las carencias, el sistema de salud ha resistido, pero está muy presionado. El plan siempre ha sido no saturar los servicios de atención, y lo que había que hacer era contener la pandemia".