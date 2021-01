"Caso Luminarias": Bellolio trata de "doble estándar" a Jadue y dice que tribunales deberán actuar

En La Moneda claramente no pasó desapercibida la investigación del denominado "Caso Luminarias", que tiene en el ojo del huracán al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Y fue el ministro Jaime Bellolio quien hizo frente al asunto.

Consultado respecto de presuntos aportes ilegales que habría recibido el edil, obtenidos a través de boletas de honorarios falsas emitas por su entonces abogado, Ramón Sepúlveda, el vocero de Gobierno indicó: "Son acusaciones muy graves y tienen que ser dilucidadas por parte de los Tribunales de Justicia y de los fiscales".

Eso sí, apuntó a que "llama la atención el doble estándar de algunos con respecto a estas materias: cuando ocurre algo de esta ideología entonces dicen que es un montaje".

Jadue: "Pedí que preguntaran a Itelecom si estaba disponible para contribuir con gestión cultural de Recoleta" El alcalde de Recoleta dijo a Publimetro que no desistirá de su reelección al municipio e insistió en que "nunca he recibido un peso".

"Que la justicia determine su culpabilidad. Yo sé que ellos declaran culpable a través de sus tribunales populares a cualquier persona que piensa distinto que ellos. Nosotros no hacemos lo mismo y no lo hacemos porque creemos en la institucionalidad", indicó.

Asimismo, hizo hincapié en que como Ejecutivo creen "en la justicia como un poder independiente. Esperaremos que sea la justicia la que haga su trabajo y no seré yo el que declare si él es o no culpable. ¿Debe seguir siendo candidato presidencial? Es una decisión que le corresponda a él, no a nosotros”.

"Nos llama la atención que el mismo abogado que representa a quienes incendiaron el Metro, que representan a muchos que se llaman primera línea, es el mismo que recibe gastos irregulares de una empresa", cerró.