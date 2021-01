Cadem: Joaquín Lavín y Pamela Jiles son los candidatos más competitivos de cara a la presidencial

La encuesta Plaza Pública Cadem difundida hoy mostró que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y la diputada humanista Pamela Jiles se mantienen como los candidatos más competitivos en una una eventual segunda vuelta, en la que superan a todos los competidores, menos entre ellos ya que siguen empatados con 35% cada uno.

En este escenario, el alcalde de Recoleta y candidato del PC, Daniel Jadue perdería con Lavín (25% vs 37%), la alcaldesa Evelyn Matthei (27% vs 36%) y Sebastián Sichel (26% vs 30%) y se impondría por sobre Mario Desbordes (30% vs 24%), José Antonio Kast (31% vs 21%) y Felipe Kast (31% vs 24%).

Con esto, hoy Lavín se posiciona como el candidato más competitivo de la centroderecha, ya que es el único que derrotaría a Jadue y está en empate técnico con Jiles. En tanto que, si bien Matthei y Sichel también salen victoriosos en sus respectivos escenarios con Jadue, ambos saldrían derrotados ante Pamela Jiles.

En la oposición, Jiles se sigue instalando como el candidato más fuerte. La actual diputada no pierde con ninguno de los candidatos de la centroderecha, imponiéndose en los distintos escenarios a Felipe Kast, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Finalmente, en la primera semana de enero, el 18% aprueba y el 69% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin cambios significativos con respecto a la última semana del año. En tanto, que la gestión del gobierno frente al coronavirus subió dos puntos y alcanzó 39%.