El duro juicio de Heraldo Muñoz por falta de lista única constituyente en la oposición: "No hemos estado a la altura del mandato ciudadano"

Heraldo Muñoz llegó esta mañana a las oficinas del Servel para inscribir una de las listas que tendrá la oposición para la elección de constituyentes. En el lugar, el presidente del PPD fue crítico con el bloque que integra, por el hecho de que no lograron ponerse de acuerdo para presentar una sola fórmula que enfrente a la derecha, por lo que seguramente terminarán inscribiendo diversas listas.

"Quiero en primer lugar expresar mi desazón, porque aquí deberíamos haber estado todos los presidentes de partidos y las listas de independientes. Y no lo hemos hecho. Hemos llegado sin embargo, con la lista más amplia posible. La lista del Apruebo. Pero no hemos estado a la altura del mandato ciudadano del 25 de octubre, que pidió no sólo el Apruebo, sino también una nueva Constitución con nuevos contenidos", dijo el excanciller.

De acuerdo a Heraldo Muñoz, la falta de una lista única de la oposición terminará por favorecer al oficialismo, que si logró un acuerdo para inscribir una sola lista, lo que hará que se presente de manera unida y no abierta a múltiples opciones.

Heraldo Muñoz / Agencia Uno

"Como la derecha va unida -siempre se une en los momentos electorales-, y la oposición está dividida quizás en cuantos pactos, vamos a tener una derecha sobre representada en el proceso constituyente y eso es lamentable. Yo quiero reiterar que eso es una situación grave", agregó el timonel del PPD.

En relación a la pregunta de quiénes podrían ser los responsables de que el bloque de oposición no llegara a un acuerdo para presentar una lista única, Muñoz expresó que "los responsables son todos los presidentes de partidos. Aquellos que insistieron que había que tener dos listas a priori, con lo cual vamos a tener varias. Y eso a mí me parece de una gran irresponsabilidad histórica".