Expareja de Lady Di rompe el silencio y revela detalles de la polémica "entrevista del siglo"

El médico cirujano paquistaní Hasnat Khan, quien fue pareja de Lady Di entre 1995 y 1997, rompió su silencio tras 12 años sin apariciones en los medios de comunicación y entregó detalles de cómo se gestó la "entrevista del siglo" que Diana de Gales le dio a la BBC.

En dicho acontecimiento, la princesa de Gales pronunció la frase "en mi matrimonio somos tres y eso es una multitud", refiriéndose a las infidelidades del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles.

La entrevista, que data de 1995, se encuentra siendo investigada en estos momentos luego que un documental revelara que el periodista falsificó documentos para convencer a Lady Di.

Cata Vallejos revela detalles de su relación con actor argentino: pololeo nació por Instagram en plena pandemia La influencer se encuentra en una relación con Nacho di Marco, historia romántica que nació tras un mensaje que el argentino le envió por Instagram.

Ante este hecho, Khan señaló al Daily Mail sobre Diana que "una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad. Fue lo que la hizo querer por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó. Fue muy persuasivo con Diana. Se trataba de que él fuera de la BBC, respetable e incluso muy piadoso. Pero le llenó la cabeza de basura".

En ese sentido, afirmó que "le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones".

Paloma Mami y enigmático mensaje en redes sociales: "Debe ser una señal…" La cantante chilena entregó una nueva pista sobre el lanzamiento de su primer disco de estudio, el cuál se publicará en los próximos días.

El médico expresó además que tras las conversaciones con el periodista, Lady Di cambió. "Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba", agregó.

Por último, aseguró que el príncipe William "odiaba la entrevista de Panorama y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: Mamá, Bashir no es una buena persona"".