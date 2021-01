El lado B de la última jornada para inscribir candidaturas: funas, manifestaciones y dirigentes arrancando

La jornada de este lunes era el último día en que representantes de partidos e independientes podían inscribir candidaturas a alcaldes, gobernadores regionales, concejales y constituyente, por lo que las oficinas del Servicio Electoral estuvieron a tope.

Pero al margen del proceso formal, y como es costumbre en este tipo de "trámites", el conocido "lado B" se terminó tomando la agenda. Así, lo que marcó la jornada fueron las "funas" a determinados dirigentes, las manifestaciones que realizaron sector al momento de inscribir candidatos, personeros que salieron literalmente corriendo para no dar declaraciones y recriminaciones cruzadas entre una oposición que no alcanzó la unidad.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, en su arribo al Servel junto a dirigentes de Chile Vamos, debió enfrentar las recriminaciones ciudadanas. En el lugar le gritaron de todo. Familiares de "presos políticos" no titubearon en tildarlo de "nazi" y "asesino", mientras que él, ante la prensa apostada en el lugar, aseguró que es "tiempo de unidad".

Sin embargo, esos manifestantes no llegaron simplemente a increpar al exparlamentario, sino que se hicieron presente, como manifestaron, para evidenciar las demandas por las que luchan y que "los mismos de siempre no se apoderen del proceso". En ese entendido se hicieron patente consignas como "libertad a los presos políticos", "no al TPP" y "No+AFP", entre otras.

La presión que ejercieron esos grupos, según quedó grabado en diversos videos que circularon en redes sociales, se tradujo en que otros personeros salieron "arrancando". Fue el caso, por ejemplo, del presidente y secretaria general de la UDI, Javier Macaya y María José Hoffmann, respectivamente. Ambos, al notar la presencia de grupos movilizados, prefirieron subirse rápidamente al vehículo en que se trasladaban para eludir cualquier tipo de declaración o punto de prensa.

La oposición, por su parte, no quedó exenta de las polémicas que caracterizan este "lado b". Considerando que no lograron unidad para enfrentar los procesos electorales que se avecinan, las afueras del Servel fueron el espacio para recriminaciones y lamentos.

"Quiero en primer lugar expresar mi desazón, porque aquí deberíamos haber estado todos los presidentes de partidos y las listas de independientes. Y no lo hemos hecho. Hemos llegado sin embargo, con la lista más amplia posible. La lista del Apruebo. Pero no hemos estado a la altura del mandato ciudadano del 25 de octubre, que pidió no sólo el Apruebo, sino también una nueva Constitución con nuevos contenidos", dijo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

En tanto, el timonel del PC -partido que inscribió lista con RD- Guiller Teillier, insistió en la validez de la decisión. "Estamos convencidos de que lo mejor eran dos listas de oposición, y ahora hemos inscrito una con el Frente Amplio, con Chile Digno, el cual lo componemos varios partidos. En eso estamos, hemos inscrito una lista completa, está marcada por la diversidad, por dirigentes sociales", sostuvo.

Esa fórmula, en todo caso, tampoco gustó en el Partido Humanista, desde donde acusaron tanto al PC como a RD de vetarlos "desde una moral de la cual ellos mismos carecen".

"Esta acción nos confirma el temor que a muchos les ha causado nuestra actitud legítimamente crítica, a formas políticas que han permitido la continuidad del modelo inhumano que prioriza el dinero y las posesiones por sobre las personas, colaborando al sufrimiento y abuso que experimenta la gran mayoría de las personas que habitan este territorio", acusaron.