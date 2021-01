Pañuelos verdes y celestes: las dos caras de la discusión de la despenalización del aborto

La jornada de mañana miércoles comienza en el Congreso una esperada discusión. La Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados analizará en general el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 y, desde ya, la discusión se avisora intensa.

Y es que a pesar de que el debate lleva tiempo sobre la mesa, aún no hay una postura única sobre la materia, como todo lo que contiene la agenda valórica.

Las diputadas Maite Orsini (RD) y Ximena Ossandón (RN), ambas autodenominadas feministas, son un ejemplo de las dos caras del debate. Mientras Orsini pide celeridad en aprobar la moción presentada en 2018, Ossandón se opone, manifestándose "siempre por la vida".

En conversación con Publimetro, comparten sus argumentos.

Despenalización del aborto: los ejes clave del proyecto que comienza su trámite en el Congreso A más de dos años de que ingresará la moción al Congreso, Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados iniciará discusión del aborto hasta las 14 semanas.

¿Qué hito marca el inicio de la tramitación de este proyecto?

Maite Orsini: Sin duda el movimiento feminista de Chile viene marcando agenda hace años en América Latina y el mundo, pero es vital destacar la labor que han hecho nuestras vecinas Argentinas. Fueron años los que les tomó agitar todos los pañolines que tuvieron que alzar; años de convencer a todos los congresistas; años de pelear contra prejuicios y dogmas religiosos. Ahora, cruzando la cordillera, nuestras compañeras muestran que la lucha y la perseverancia rinde frutos. Nosotras acá en Chile no nos podemos quedar atrás. Debemos continuar avanzando en el camino de dignidad y derechos que el feminismo ha dibujado para las mujeres y la sociedad entera.

Ximena Ossandón: Este es un proyecto que lleva tiempo en la Cámara y creo que el hito que da pie es la despenalización del aborto en Argentina. Y creo que es importante zanjar estos temas porque vamos a estar escribiendo una nueva Constitución y es importante. Hay que saber dónde están las fuerzas políticas en este caso.

¿Por qué es necesario que se apruebe/rechace esta iniciativa?

Maite Orsini: Si bien el 2017 se aprobó la ley que permite el aborto en tres causales, y es un avance fundamental, no llega a abordar la realidad de las mujeres en el país, ya que continúan vigente las sanciones penales. La criminalización no impide que las mujeres aborten ni las disuade de no practicarlo. El único efecto de las leyes punitivas es la clandestinidad y la inseguridad de las mujeres que deciden abortar, además del estigma que se impone sobre ellas. En condiciones de ilegalidad, los abortos clandestinos conllevan graves riesgos para la salud y la vida de las mujeres, especialmente de quienes no cuentan con los recursos para acceder a un aborto seguro

Ximena Ossandón: Yo estoy porque se rechace esta moción. Creo profundamente en el valor de la vida. El primero de todos los derechos es el poder nacer. Cada uno expondrá sus argumentos, pero pienso que la libertad sobre el cuerpo de la mujer termina cuando una tiene a un ser de nuestra misma especie en su vientre.

¿Qué le parecen los argumentos de quienes están en la otra vereda?

Maite Orsini: Como presidenta de la Comisión de Mujeres velaré para que exista un debate respetuoso, todas las opiniones deben ser respetadas y debatidas. Sin embargo, la gran diferencia es que quienes velamos por la despenalización del aborto no buscamos imponer nuestras ideas. Buscamos que las mujeres puedan optar con la tranquilidad de saber que no se irán a la cárcel. Queremos que cada mujer decida en función de lo que le parezca pertinente, no podemos obligar a nadie a ser madre cuando no quiere serlo.

Ximena Ossandón: Creo que todos los argumentos siempre son importantes, siempre hay que escucharlos. Ahora, no hay ninguna novedad, son muy parecidas a las razones que se dieron en el debate del aborto en tres causales. Se va a dar una discusión bastante parecida. Nuevamente va a ser una conversación interesante y tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que queremos construir.

¿Qué le parece que candidatos presidenciales digan que vetarían la medida?

Maite Orsini: El aborto es una cuestión no sólo de derechos, sino que también de salud pública. Una realidad a la que los distintos gobiernos no pueden hacer caso omiso como si no existiera, pues va más allá de lo moral. Chile cambió y esperamos que las autoridades también estén a la altura de esos cambios. Espero que seamos un país que no acepta que el conservadurismo impida a las mujeres decidir sobre sus cuerpos.

Ximena Ossandón: Es muy importante que los candidatos presidenciales se definan sobre esta materia, porque en definitiva es lo que ellos piensan respecto del valor de la vida. En el caso de Joaquín Lavín, creo que es un acto de tremenda honestidad, y espero que todos los candidatos sean igual en ese sentido.

**Adicionalmente, a la diputada Orsini se le consultó respecto a las críticas que expresó la diputada Alejandra Sepúlveda sobre poner en tabla el proyecto, a lo que respondió: "Lo que hemos aprendido desde el inicio de la crisis social en Chile es que en todos los debates hemos avanzado en la medida de lo posible y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos estos avances han sido casi nulos. Tengo la convicción de que hoy, una amplia mayoría de mujeres y la ciudadanía en general, aspiran a ampliar las causales para despenalizar el aborto y ese debate lo daremos y lo legitimaremos en sede legislativa". **