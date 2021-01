Teresa Valdés y Aldo Duque : los candidatos a la Convención Constituyente que no fueron

La socióloga Teresa Valdés, la abogada Leslie Sánchez y el abogado Aldo Duque se habían ilusionado con participar directamente en el proceso de redacción de la nueva Constitución, integrando la Convención Constituyente, pero las dirigencias de partidos dijeron otra cosa.

Y es que habían sido contactados formalmente, pero todo quedó en nada. En el caso de la integrante del Observatorio de Género y de la doctora en Estado de Derecho y Gobernanza, competirían por un cupo en la mencionada instancia desde el PPD, pero como el senador Ricardo Lagos Weber cuestionó, "quedaron fuera de la posibilidad de competir porque se privilegiaron otros criterios de selección a última hora".

A juicio del parlamentario, en el partido se volvió a imponer la "cultura de las malas prácticas" del "socio controlador" y gracias a una "actitud complaciente" del timonel Heraldo Muñoz.

Dos feministas, académicas q llevan años haciendo un trabajo en terreno, jugado sin aspavientos como @Leslie_Sanchez y @TeresaValdesE quedaron fuera d la posibilidad d poder competir en cupo PPD a la Constituyente porque se privilegiaron otros criterios de selección a última hora — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) January 12, 2021

En cuanto a Aldo Duque, sería candidato con un cupo de la UDI, en la lista de Chile Vamos, pero "se quedó con los crespos hechos".

A través de su cuenta de Twitter, el mismo reaccionó a la situación. "A 7 horas de cerrarse inscripciones y después de haber llenado todos los formularios del Servel, pacto Chile Vamos me informa que no me llevará tras pedirme que fuera y asegurarme que así sería", escribió .

"En fin 'de mejores partes me han echado', dijo Cantinflas. Éxito a los que van", complementó.