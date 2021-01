El complejo escenario de los alcaldes que deben fiscalizar a los turistas en las playas

El pasado fue el primer fin de semana playero con el permiso especial de vacaciones que rige desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo en medio de la pandemia de coronavirus.

Hasta el domingo habían sido dados más de 260 mil pases, y en varios lugares de la costa central hubo líos.

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, admitió que "un alto porcentaje los turistas no respeta las normas establecidas. A veces hay roces en la playa pues no se acata el distanciamiento social, y además hay vendedores ambulantes no autorizados que venden alcohol. Eso causa peleas, como una que hubo en El Canelo porque un perro molestaba a algunas personas. Está la medida de la bandera amarilla cuando hay congestión en la playa, que depende de la autoridad sanitaria, pero cuando está lleno es impracticable".

Verano Seguro: 1.200 carabineros para controlar protocolos sanitarios en cien balnearios del país Ministro del Interior lanzó el plan "Verano seguro" para que los chilenos puedan disfrutar sus vacaciones pese a la crisis sanitaria.

El edil algarrobino añadió que "una de las mayores deficiencias de este plan es que no nos preguntaron. Fue anunciado en Santiago y ahora estamos reaccionando porque la gente ya está acá. Lo que viene será complejo".

Su colega de Cartagena, Rodrigo García Tapia, dijo que "el aumento de visitantes puede producir más contagios. Y no quuero eso para mi comuna, donde viven cuatro mil 500 adultos mayores que se han cuidado. Es muy complejo fiscalizar el distanciamiento social y el uso de la mascarilla en la playa. No tenemos tanto apoyo, y no será el ministro de Salud Enrique Paris el que venga a hacer ese trabajo".

Una bandera amarilla señalizará que las playas tienen el aforo completo y no se puede ingresar en Valparaíso Intendencia de Valparaíso presentó la iniciativa que se aplicará para evitar la saturación de las playas en esa region.

Y en la playa principal de Pichilemu, costa de la Región de O’Higgins, un grupo de Carabineros que fiscalizaban a gente en la playa fueron atacados de manera verbal y con piedras por algunos jóvenes veraneantes que bebían alcohol en el lugar, luego de que los policías uniformados detuvieron a tres personas que realizaban labores de microtráfico.

El alcalde de la comuna, Roberto Córdova, indicó que "efectivos del OS-7 se encontraban realizando un operativo y actuaron ante un grupo de personas que presuntamente traía droga en su poder, lo que luego fue comprobado".

PCR obligatorio para veraneantes: ingresan de forma urgente proyecto a la Cámara de Diputados Los diputados Víctor Torres y Matías Walker (ambos DC) pidieron votar esta semana incorporar la exigencia de un PCR en el permiso de vacaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, se mostró partidaria de pedir un PCR negativo a los turistas que lleguen a su comuna y a la Región de Valparaíso, lo que había solicitado su colega de la urbe puerto, Valparaíso, Jorge Sharp.

"Este es un verano muy especial y requiere de medidas excepcionales para seguir resguardando la salud de todos. Si la solicitud de PCR negativo para quienes vengan a a vacacionar a nuestra región contribuye a ello, entonces debemos hacer todo lo posible para que se implemente", declaró la máxima autoridad de la Ciudad Jardín.