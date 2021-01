Jorge Schaulsohn no alcanzó a juntar las firmas para ser candidato a constituyente: "Nos faltó un día"

Jorge Schaulsohn informó a través de redes sociales que no alcanzó las firmas suficientes para poder postular a la Convención Constitucional.

"Quiero agradecer de todo corazón a las 920 personas que patrocinaron mi candidatura independiente a Constituyente; se requerían 939 en el distrito 10 por lo que no fue posible inscribirme/nos faltó un día", escribió en su cuenta de Twitter.

Quiero agradecer de todo corazon a las 920 personas que patrocinaron mi candidatura independiente a Constituyente; se requerían 939 en el distrito 10 por lo que no fue posible inscribirme/nos faltó un día/ — jschaulsohn (@jschaulsohn) January 12, 2021

Cabe recordar que en octubre pasado el exdiputado anunció su intención de ser candidato a constituyente.

Jorge Schaulsohn anuncia que quiere ser constituyente: "Voy de independiente" El exdiputado anunció que quiere ser candidato a constituyente y que no irá por ningún partido político. Además, revivió la recordada pelea con Iván Moreira.

En entrevista con El Dínamo, señaló en dicha ocasión que "voy de independiente no porque no sea antipartido, ya que he fundado varios en mi vida y fui militante por muchos años, pero no me siento hoy en día representado por ningún partido político, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni menos de la izquierda más dura".

"No quiero tener que asumir la agenda de los partidos con los cuales no me identifico, aunque entiendo que sería mucho más fácil llegar a la Convención Constitucional", expresó Jorge Schaulsohn.