"Lupin" en Netflix: la exitosa serie de ladrones que es dirigida por la chilena Marcela Said

Hace unos días, Netflix estrenó la serie "Lupin" y rápidamente comenzó a causar furor entre los usuarios, a tal punto que en cinco países se convirtió en la tendencia número uno.

¿De qué se trata? La producción francesa está inspirada en la colección de "Arsenio Lupin, caballero ladrón", el popular personaje del escritor Maurice Leblanc, novelas que se publicaron en 1907.

La trama se centra en su personaje principal, Assane Diop (Omar Sy, el actor más popular de Francia), un ladrón de guante blanco que es capaz cometer los robos más increíbles y cambiar de identidad, convirtiéndose en un puzzle sin resolver para la policía.

Con cinco capítulos en el catálogo de Netflix, la serie francesa cuenta con la destacada participación de la directora chilena Marcela Said, quien dirigió los dos últimos episodios de la última temporada.

"Me encantó trabajar en la serie. A mí me gusta mucho lo que hago, y es una suerte poder hacerlo en Francia con Omar Sy en una serie de primer nivel. Nunca pensamos que le iba a ir tan bien", señaló Said en conversación con radio Bío Bío.

"Fue algo largo (por la suspensión de las grabaciones por covid-19), pero sí fue una gran aventura filmar en Francia, con talentos de allá. No tuve ningún problemas, Netflix nos dio toda la libertad", agregó.