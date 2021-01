Revelan caso de maltrato animal en EEUU: encuentran a manatí con la palabra "Trump" tallada en su espalda

Funcionarios de vida silvestre estatales y federales abrieron una investigación en torno a los reportes de que un manatí fue encontrado en un río de Florida con la palabra "Trump" tallada en el lomo.

El mamífero acuático fue avistado el fin de semana en el río Homosassa, en el condado de Citrus, confirmaron el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre. La zona está ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de la ciudad de Tampa.

El manatí no parece estar herido de gravedad, dijeron las autoridades. Parece que la palabra fue escrita con las algas que habían crecido en el lomo del animal, y que no fue tallada en su piel.

Las autoridades de vida silvestre solicitaron ayuda del público para que brinde cualquier información en torno al maltrato del animal. El Centro para la Diversidad Biológica, un grupo sin fines de lucro que protege a los animales en peligro de extinción, ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información que lleve a una condena en el caso.

Maltratar a un manatí es un delito federal y se castiga con una multa de 50.000 dólares y hasta un año en prisión de conformidad con la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

