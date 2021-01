Irrupción de Tere Marinovic como constituyente genera terremoto entre Chile Vamos y Kast

Arde Troya. Luego de que las redes sociales reaccionaran a la inscripción de Teresa Marinovic como candidata independiente a la Convención Constitucional, pero en el marco de los 13 nombres que el Partido Republicano incluyó en su alianza con Chile Vamos, el conglomerado oficialista está indignado con José Antonio Kast.

Y es que de acuerdo a lo expuesto por Mario Desbordes, el partido de Kast nunca informó que entre sus candidatos estaba "la Sra. Marinovic". La lista que al menos él recibió, donde el nombre de la directora ejecutiva Fundación Nueva Mente no aparece, como da cuenta una publicación en su cuenta de Twitter, les permitió aprobar un pacto circunscrito a constituyentes, pues de lo contrario, enfatizó, "no habríamos dado el ok".

Así, agregó que es "inacaptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche".

Lista de candidatos q entregó José A Kast. Con esta información a la vista, pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La Sra Marinovic Nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche! pic.twitter.com/tbhwEH3qx7 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 12, 2021

Desde la vereda de enfrente, desdramatizan el asunto, pues para los republicanos, se trató sólo de un "problema de comunicación".

La principal aludida, además, reaccionó a las molestias en un tono bastante relajado. "Aprovecho de hacer pública mi candidatura independiente para ser Constituyente por el D10. Y por supuesto, un saludo a mis compañeros de lista por la cálida bienvenida. VIVA CHILE, VIVA LA LIBERTAD!", comentó en su cuenta de Twitter.

Eso, haciendo referencia al enojo que habrían expresado Gonzalo Blumel, Cristián Mockeberg y Sylvia Eyzaguirre, que también son candidatos por el distrito 10.

De todas maneras, como expresó el Senador Francisco Chahuán (RN), correspondería que la directiva de su partido responda por la situación y sea reemplazada de inmediato.