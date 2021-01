Cuando la familia compite: primos Ossandón se enfrentan como constituyentes en el distrito 12

Competir con familia, para muchos no debe ser fácil…en abril hay que preguntarles a Manuel José Ossandón Lira y Bernardita Paul Ossandón, por el saldo de sus candidaturas constituyentes por el distrito 12.

Y es que la hija de Ximena Ossandón y el hijo de Manuel José Ossandón, se enfrentan por participar en la redacción de la nueva Constitución, representando a las comunas de Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; y San José de Maipo.

Publimetro conversó con los primos, y encontró similitudes en su agenda programática para el proceso constituyente.

Con respecto a la competencia en el distrito, Bernadita Paul dijo que "hay muchos candidatos a constituyentes en el 12, muchos de ellos independientes y eso me tiene muy contenta. Espero que mucha gente participe". Y con respecto al palmo a palmo con su primo, indicó que "mientras sea una sana competencia, bienvenida".

Al otro lado de la vereda, Manuel José Ossandón afirmó que "creo que es parte de las reglas del juego. Le deseo lo mejor en esta campaña a mi prima, y ojalá nos vaya bien a los dos en esta elección".

LAS POSICIONES DE LOS OSSANDÓN

La agenda valórica es potente en el caso de Paul Ossandón…al igual que en la de Ossandón Lira.

Bernardita tiene como eje la defensa de la vida, es decir, contra el aborto libre. "En el vientre materno hay un ser único, irrepetible y trascendente que, además, posee dignidad y debe ser protegido. Con esta ley lo único que queda claro es es que el niño que está por nacer es visto como un objeto y no como un ser humano con una dignidad intrínseca y con derechos que el Estado y la sociedad debieran defender", indicó.

Su primo, por otro lado, asegura que "no soy partidario del aborto libre, creo que se debe proteger la vida del que está por nacer, y el derecho a la vida prima por sobre los demás derechos". Consultado por el actual proyecto de aborto en tres causales, sostuvo que está en desacuerdo con la causal de violación. "Creo que si bien una violación es un hecho traumático, creo que el aborto no es la solución, no tiene culpa alguna el niño que está por nacer (…) y creo que el foco debe estar en el violador y en aumentar las penas en lo que se refiere a esos delitos", añadió.

LOS PRIVILEGIOS

Bernardita Paul agregó que otro tema importante en su programa son los burlados privilegios y Publimetro le preguntó por dos de sus hermanos, que participaron en una fiesta en Cachagua, y tras lo cual su madre Ximena Ossandón, salió a explicar las conductas de sus hijos.

"Ley pareja no es dura. Todos los involucrados deben asumir las consecuencias y sacar una lección de lo ocurrido. Y me parece positivo que las denuncias hayan salido a la luz. Hay gente que aún no entiende que estamos en pandemia y que este verano será diferente a los otros. Voy de candidata porque quiero que hagamos de Chile nuestra patria, y para eso debe haber un espacio para todos, sin hacer diferencias por procedencia, situación económica, credo religioso o color político", explicó.

"El estallido social se dio, entre otros, por la indignación de la ciudadanía por la impunidad que gozaban muchos privilegiados que a la hora de cometer faltas, tenían clases de ética. A más de un año, vemos que parte de nuestra sociedad no ha entendido nada de lo que significó el estallido, y las desigualdades permanecen. La pandemia dejó de manifiesto que sigue la impunidad. Ante esta situación que afectó a dos miembros de mi familia por participar en una fiesta, en lo personal me duele mucho, pero ha sido una inspiración para querer trabajar en un capítulo de la constitución que apunte a que “ley pareja no es dura”. Si alguien comete un error, sea hijo o hermano de quien sea, debe asumir sus responsabilidades. Esto debe estar escrito en la constitución para hacer de Chile uno sólo", insistió.

Por otro lado, Ossandón Lira sostuvo que también el tema de los abusos le preocupa de manera especial. "Mi agenda básicamente está centrada en el combate de los abusos, en la promoción de los derechos de la salud y educación", sostuvo.

"En base a mi experiencia familiar, especialmente lo que me han trasmitido mis padres, y lo que aprendí de la vida en el campo, siempre sentí que todos somos iguales, el hecho de nacer en algún lugar no te da derecho a sentirte superior a los demás y pasar por alto las reglas establecidas", explicó.