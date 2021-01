Más allá de Tere Marinovic: piden "la cabeza" de secretario de RN por "irregularidades" en selección de constituyentes

En Chile Vamos las aguas están agitadísimas. Tras el pacto del conglomerado con el partido de José Antonio Kast para la elección de constituyentes, representantes del bloque oficialista, especialmente de RN, denunciaron fuertes irregularidades.

No sólo molestó la participación de Teresa Marinovic, sino que representantes del bloque, como el vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, denunciaron que se bajó arbitrariamente a diversas cartas "sin respetar la opinión de los dirigentes del partido".

En razón de ello, Fuentes, emplazó al Secretario General, Felipe Cisternas, a dar un paso al costado.

"Lo ocurrido con la inscripción de candidaturas en Renovación Nacional es grave. No puede ser que se haya bajado a candidatos de manera arbitraria, no se haya respetado la opinión del estamento femenino y, sobre todo, no se haya considerado la voluntad de las bases del partido", explicó.

Por este motivo, agregó que "hemos solicitado la renuncia del secretario general, Felipe Cisternas, puesto que no respetó -en un año tan importante como 2021- los acuerdos tomados por los dirigentes y directivas distritales de RN a lo largo de todo Chile".