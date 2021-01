Tarjeta de Alimentación: así puedes postular al nuevo beneficio de la comuna de Santiago

El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a los concejales Leonel Herrera, Miguel Morelli, Juan Mena y Adriana Morán, dio a conocer la nueva Tarjeta de Alimentación, beneficio social para las familias más vulnerables de la comuna en periodo de pandemia, que se utilizará como medio de pago para la adquisición de productos de primera necesidad en todos los comercios adheridos de Santiago, tales como ferias libres, almacenes de barrio y cadenas de minimarket y supermercados.

Durante una visita a la Amasandería Arauco, en la población del mismo nombre, el Alcalde Alessandri destacó que “por un lado, estamos ayudando a los 25 mil vecinos y vecinas más vulnerables, con 25 mil pesos para adquirir alimentos y, por otro, a los comercios de barrio y ferias locales que se suman a esta iniciativa, para transformarla en un círculo virtuoso”.

¿Cómo postular a la Tarjeta de Alimentación?

Los vecinos y vecinas de Santiago que lo necesiten podrán postular al beneficio a través de la web municipal www.munistgo.cl y recibir orientación en fono al Aló Santiago 800 20 30 11

¿Cómo inscribirme si tengo un almacén?

Los almaceneros y feriantes de la comuna pueden inscribirse en la página web www.edenred.cl para que vecinos y vecinas compren sus productos allí, contribuyendo a la reactivación del comercio local, los cuales tendrán un sello circular visible como ‘comercio adherido’ para el uso del beneficio.

Productos prohibidos:

Lamentablemente hay artículos que no se pueden adquirir con la Tarjeta de Alimentación. Este beneficio no puede utilizarse para compras de alcohol, tabaco, juegos electrónicos u otros productos que no sean alimentos.

Entrega de la Tarjeta de Alimentación

La Dirección de Desarrollo Comunitario, conocida también como DIDECO, realizará la entrega de la tarjeta de acuerdo a la evaluación social de cada familia que postule a este beneficio municipal.