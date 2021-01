Operativo en Temucuicui: director de la PDI asegura que "hay una organización criminal" en la comunidad de Ercilla

En duros términos se refirió el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, al explicar los alcances del operativo realizado en la comunidad indígena de Temucuicui, que terminó con un funcionario de la institución fallecido.

El jefe policial fustigó al Congreso, señalando que algunos parlamentarios se niegan a ver la realidad respecto al actual escenario de violencia que se vive en la zona sur, y que obligó al allanamiento que involucró a cerca de 800 efectivos el pasado jueves.

"Hay una organización criminal"

"Creo necesario recalcar, que a partir del jueves 7 enero del año 2021, se deberá hablar de un antes y un después. Señores, ustedes que deben hacer las leyes: lo que muchos han negado hoy es una realidad. Hay violencia, hay crimen organizado, hay drogas, hay armas, hay una organización criminal", manifestó Espinosa.

Asimismo Espinosa también abordó detalles respecto a la investigación previa respecto a lo que estaba ocurriendo al interior de la comunidad, manifestando que "hemos entregado siempre informes de inteligencia, y sabemos que lo que está ocurriendo adentro para nosotros no es nuevo".

"Sí quiero reconocer que no me imaginé que era tan grande. Yo entiendo que esto hasta hace un tiempo era un tema político policial, pero esto ya se escapó", sentenció Espinosa, agregando que "si no lo queremos reconocer, yo les pediría que, por lo menos, se interiorizaran mucho más. Yo tengo toda la disposición para entregar mucho más información, mucha evidencia que tenemos. Yo siento que a la PDI le falta apoyo político".

Además, Espinosa abordó las acusaciones sobre un posible maltrato a una menor, de siete años, hija del fallecido comunero Camilo Catrillanca. El jefe de la policía civil negó cualquier imputación al respecto: "No aceptamos que nos digan que violamos los derechos humanos y menos que hemos tratado mal a una pequeña inocente", cerró.