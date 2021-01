Sylvia Eyzaguirre se niega a ser compañera de Tere Marinovic y baja candidatura a Convención Constitucional

Dejando en claro que Teresa Marinovic tiene todo el derecho a buscar un cupo en la Convención Constitucional, Sylvia Eyzaguirre comunicó formalmente al presidente de Renovación Nacional que optó por bajar su candidatura a la dicha instancia.

Eyzaquirre, al igual que Marinovic, fue incluida como independiente en cupo que correspondían a la tienda que lidera el senador Rafael Prohens, pero como sostiene en una carta enviada al timonel, cuando aceptó la fórmula no conocía que sería compañera de lista de la filósofa de profesión.

"Así como Teresa tiene derecho a ir de candidata por el distrito 10 apoyada por Chile Vamos, yo también tengo derecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional. Sin embargo, este derecho me fue negado", dijo, al tiempo que lamentó el "mal momento" que debe estar pasando Marinovic producto de cuestionamientos y reproches en su contra.

Eyzaguirre explicó que las condiciones que la llevaron a aceptar la oferta de Renovación Nacional para ir como independiente en un cupo de ellos, "cambiaron de forma unilateral en el último minuto", pues "de haber sabido las nuevas condiciones, no hubiera aceptado la oferta", sentenció. "El partido tiene todo el derecho a llevar a los candidatos que estime conveniente siempre y cuando cuente con la venia de los candidatos, eso no se cumplió en mi caso", agregó.

"¿Qué hago en una misma lista con una persona que promueve ideas y valores contrarios a los mío? Cuando uno va en una lista por un partido político no hace campaña solo para salir electo, sino que en primer lugar se hace campaña para que la lista saque la mayor cantidad de votos y así se elijan la mayor cantidad de candidatos de la lista. Así está diseñado el sistema DʾHondt, pues más importante que las personas son las ideas y principios que se defienden. En este caso particular, la lista no comparte los mismos principios ni la misma visión de mundo. La situación en que me encuentro implica trabajar no sólo por mis principios e ideas, sino que también por ideas y principios opuestos a los míos", apuntó.

Al cierre, Eyzaguirre indicó: "El problema, como pensará más de alguno, no es el miedo a perder la elección; con gusto perdería con un compañero como Cristián Monckeberg o Gonzalo Blumel, sabiendo que todo mi esfuerzo iría en beneficio de candidatos que comparten un núcleo de ideas comunes. El problema no es perder, el problema de fondo es que gane o pierda, en ambos casos, termino beneficiando ideas y principios que no comparto. Un resultado extraordinario para mí podría llevar a arrastrar a mi compañera de lista, en caso de perder mis votos irían en su beneficio".