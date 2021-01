Revelan la millonaria cifra que cobrará Sarah Jessica Parker por grabar la nueva temporada de Sex & The City

La primera temporada de Sex & The City se transmitió por HBO entre los meses de junio y agosto del año 1998. Desde allí, la serie no ha parado de cosechar éxitos… como tampoco de facturar. Las más beneficiadas han sido sus protagonistas, que esta vez han elevado la apuesta y reclamaron una cifra millonaria para una nueva temporada de 10 capítulos.

HBO anunció que pronto comenzarán las grabaciones, que han decidido llamar And just like that (Y así como si nada). Las actrices serán Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) y Kristin Davis (55). Kim Catrall no participará en esta oportunidad.

Según detalló el sitio Variety, las protagonistas ganarán 1 millón de dólares por cada capítulo que graben.

El programa continuará navegando por los 50 años de las 3 mujeres. Se espera que las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas Miranda Hobbes y Charlotte York comiencen a grabarse en la ciudad de Nueva York a fines de la primavera.

Sarah, Cynthia y Kristin ya confirmaron oficialmente, desde sus respectivas cuentas de Instagram, su regreso tan esperado a la pantalla. Parker ya subió un video a la red social, donde se pregunta: “No pude evitar preguntarme: '¿Dónde están ahora?'”.