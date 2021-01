Adriana Barrientos defiende su candidatura constituyente: "Después del estallido social yo también cambié"

La candidatura de Adriana Barrientos como constituyente, ha sacado ronchas en varios sectores, y más por ir como independiente en el distrito 13, aunque fue inscrita en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) que, a su vez, forma parte del pacto del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Y hoy rompió el silencio. "Después del estallido social yo también cambié y estoy aportando a la gente que me quiere está nueva mirada de un Chile más justo y lindo para 'todes"", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no quedó sólo ahí, ya que aclaró que no es pinochetista. "No soy pinochetista, le guardo cariño las FFAA por que lo fui, rechazo todo tipo de violencia vengan de donde vengan, soy pacifista, creo en la lucha pero sin violencia".

"Soy una defensora de los DDHH, hace 12 años que participo junto a Movilh en las marchas, he sido denostada, agredida por ser mujer y me tocó conocer la pobreza, el hambre, cuando voluntariamente decidí hacer algo por mi gente en mi trabajo en las ollas comunes", puntualizó.

EL PC HABLA DE BARRIENTOS