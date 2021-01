Macaulay Culkin se suma a petición de sacar a Trump de "Mi pobre angelito 2"

Fanáticos de "Mi pobre angelito 2" ya han intensificado la campaña para sacar el cameo de Donald Trump de la película, y ahora su protagonista, Macaulay Culkin, se sumó a la petición.

El actor respondió a un tweet que decía: “petición para reemplazar digitalmente a Trump en Mi pobre angelito 2, con Macaulay Culkin de 40 años”, con una sola palabra: “Vendido”.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021