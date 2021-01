Ministro Paris denuncia amenazas y hostigamiento en su domicilio: "Es totalitarismo y fascismo puro"

El ministro de Salud, Enrique Paris, denunció haber recibido amenazas anoche, mientras se encontraba en su domicilio en la comuna de Providencia, de parte de desconocidos que se movilizaban en bicicleta y que también efectuaron rayados ofensivos en los alrededores de su casa.

"Lamento la situación y no la comprendo, acepto la diversidad de opiniones y el respeto al diálogo, en democracia la gente tiene derecho a manifestarse con respeto", señalo el ministro en radio ADN.

En esa misma línea, el titular de Salud aseguró que "no comprendo por qué van a atacar los domicilios de las personas que, teóricamente, no comparten sus ideas. Eso es totalitarismo y fascismo puro. Me recordó la noche de los cuchillos largos de la época nazi".

Finalmente, el secretario de Estado advirtió que se encuentra evaluando la posibilidad de presentar acciones legales contra quienes resulten responsables.