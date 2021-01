Reino Unido endurece sus medidas y anuncia cierre de fronteras con Chile y Sudamérica

El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, informó que a partir de mañana estará prohibido al país el ingreso de viajeros extranjeros que salgan de Sudamérica y Portugal, luego de que fuera detectada una nueva variante de covid-19 en Brasil.

Según la autoridad europea, la medida incluirá a personas que viajen desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, Suriname, Guyana, Guyana Francesa y Venezuela, Cabo Verde y Panamá.

Además, destacó la restricción de ingreso para aquellos que lleguen desde Portugal "debido a sus fuertes vínculos de viaje con Brasil, lo que constituye otra forma de reducir el riesgo de importar infecciones".

Eso sí, aclaró que existirá “una exención para los transportistas que viajan desde Portugal solo para permitir el transporte de bienes de primera necesidad”.

Finalmente, detalló que la decisión no considerará a ciudadanos británicos, irlandeses ni extranjeros que tengan residencia en el país, aunque deberán cumplir con una cuarentena preventiva de 10 días.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3

