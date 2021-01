Inscripción de candidatos dejó la "tendalada" en Renovación Nacional: ahora renunció al partido Andrés Zarhi

En Renovación Nacional la cosas están "patas arriba". La crisis interna que enfrentaban al cierre del 2020, se agudizó con la inscripción de candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

Y es que que cedieran cupos a independientes como Teresa Marinovic, aunque los dirigentes dijeran que desconocían la situación, provocaron potentes reproches internos, al igual que la política aplicada para "bajar" a otros aspirantes a los mencionados cupos.

En el último episodio de la crisis, el actual alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, renunció a su militancia en la tienda. Esto, como explicó en un carta que envió al timonel, luego que a través de una "acción espuria" se le "despojara" de una postulación a la reelección.

Así, catalogó como "insólito" que su partido, "por el que he trabajado por casi dos décadas", se haya "prestado para esta maniobra y haya sucumbido a presiones y manipulaciones de los mismos que hace cuatro años deseaban ver derrotado nuestro proyecto".

Consideró que se está ante una actitud reñida con la "lógica política", pero también ante una falta de "lealtad hacia un alcalde que ha puesto en alto el nombre del partido".

Las supuestas razones de Renovación Nacional

Entre las razones que enumera para explicar la situación, Zarhi asegura que se le ha cuestionado porque "no soy político o no hago ‘vida de partido’; inaceptable argumento si usted y yo entendemos que la mejor vida de partido no es ser parte de un ‘club de amigos’ que desconoce el Chile real, sino servir a nuestros vecinos con las banderas de nuestras ideas y honrando así los principios de nuestra colectividad".

Asimismo, hizo presente que "se me ha dicho también que no contraté en la municipalidad suficientes militantes, otro inaceptable argumento pues en RN aprendí que la política de servicio a los vecinos no es la repartija de un botín de empleos y poder".

"Me niego a ser parte de la política sucia, de la traición y del poder por el poder y sus privilegios. Por esta razón es que mediante esta carta le informo que he tomado la decisión de renunciar a mi larga militancia. Lo hago con dolor por ver a mi partido siendo capturado por quienes poseen una ambición desatada donde todo parece valer", indicó.