Crisis en el zoológico de Los Ángeles: aseguran que el alimento se va a acabar en los próximos días

Una dramática situación está viviendo el zoológico de la comuna de Los Ángeles en la región del Biobío debido a la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus.

Según detalló el propietario del recinto, César Chanampa, no hay suficiente comida para los 250 animales que están en cautiverio, por lo que el alimento se acabará ne los próximos días.

“Si me preguntas si el próximo lunes vamos a tener verduras, frutas o pelets para los animales, no lo sé. Tal vez en la semana alguien nos ayuda o conseguimos otro crédito, pero en este momento no tenemos para el próximo lunes. Lo mismo pasa con la carne. Tenemos para seis días solamente, no hay más que eso”, señaló en LUN.

"Debemos más de 5 millones"

Pese a que hubo una esperanza de reactivar el negocio, el rebrote de covid-19 echó por tierra las aspiraciones de levantar el servicio.

"A finales de noviembre gastamos nuestros últimos pesos en dispensadores automáticos de alcohol gel y señaléticas informativas, porque nos iban a autorizar para abrir, pero alcanzamos a estar tres días con el zoológico abierto. La comuna entró a cuarentena total y con eso perdimos nuestros últimos recursos", agregó.

Pero la crisis es aún mayor: "Hasta mayo o junio nos vimos apoyados por la generosidad de la gente, pero de ahí en adelante debimos empezar a recurrir a los créditos y a los 10% de las AFP. Tuvimos que dejar de pagar la cuenta de la luz del zoológico. Debemos más de 5.000.000 de pesos, desde junio del año pasado hasta la fecha”, señaló.

Por lo mismo, Chanampa hizo un llamado a la solidaridad. “Necesitamos aportes, ayuda y un pronunciamiento de las autoridades. Como la pandemia no tiene fecha de término, no sabemos cómo proyectarnos. No podemos depender siempre de la generosidad de la gente"

