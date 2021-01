Destrozan a candidata a constituyente Malucha Pinto en redes sociales

Muchas exfiguras o personas alejadas de la televisión aparecieron en las nóminas de candidatos a la Convención Constitucional, elección que el próximo domingo 11 de abril determinará a las 155 personas que en un plazo de nueve meses -que puede ser amplido por tres meses- redactarán la nueva Constitución, "carta magna" que se calcula a mediados de 2022 será sometido a un Plebiscito para su aprobación o rechazo.

Y por ese trabajo, cada constituyente recibirá una dieta mensual de dos millones y medio de pesos, por lo que si el periodo de labor se extiende por un año ganará treimta millones de pesos.

Destacan en esa lista de "figuras" la modelo Adriana Barrientos (independiente en un cupo del Federación Regionalista Verde Social, lo que ha causado mucha controversia con los aliados de ese partido), la periodista Lucía López (también independiente, apoyada por el PPD), la también periodista Bárbara Rebolledo (por Chile Vamos), los modelos y pareja Hotuiti Teao y Francisca Ayala (también van por el oficialismo) y los actores Francisco Reyes (independiente), Mauricio Pesutic (PC), Yuyuniz Navas (UDI) e Ignacio Achurra (CS).

Y dentro del último grupo resalta la actriz Malucha Pinto –quien hace poco admitió que estaba cesante, que recibe 27 mil pesos de jubilación y que había retirado el 10% desde la AFP-, y aspira a ganar un asiento entre los constituyentes por el distrito 13, formado por las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

"Soy una mujer profundamente comprometida con la democracia, con los Derechos Humanos, con la inclusión, con la cultura y, por supuesto, con las mujeres… Durante años hemos trabajado en las comunas de San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosquey San Miguel. Hemos conocido a muchos pobladores y pobladoras que hoy me proponen el tremendo desafío de ser candidata a la Convención Constitucional representando a estos territorios", dijo la artista en un video.

Pero durante este fin de semana su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, pues muchos le recordaron por medio de esa red social el hecho de que hace años fue una de las principales promotoras del rechazo a la construcción de viviendas sociales cerca de su hogar en la la denominada "Comunidad Ecológica" de Peñalolén.

Excelente día para recordar que Malucha Pinto Solari @maluchayallego , candidata del @PSChile por el distrito 12, no sólo no vive ni trabaja en su distrito.

No tenía idea que va de candidata la malucha, la que no quería vecinos pobres en su comunidad ecológica y jipi.

Pd. Me van a decir que no los querían cerca por el bien de ellos, para cuidarlos 🤫. La típica. Ya me se ese cuento. Absténgase.

— Nadie G. (@nhenriquezbt) January 16, 2021