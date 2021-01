Ministro Paris aclaró vacunación del personal de la Educación: "Dentro del primer trimestre de 2021"

El ministro de Salud, Enrique Paris, entregó esta jornada un nuevo balance de la vacunación contra el covid-19 en Chile, con más de 13 mil funcionarios de la salud inoculados hasta el momento.

Durante el reporte de la evolución del virus, el secretario de Estado detalló que 13.755 personas han recibido la dosis elaborada por Pfizer y BioNTech, mientras que 8.121 ya tuvieron su segunda vacuna, recomendada para comenzar a generar defensas contra el coronavirus.

Sin embargo, Paris también tuvo que salir a dar explicaciones, luego de que Radio ADN revelara que profesores y educadores de párvulos no están dentro de los grupos prioritarios para ser inoculados, sino todo lo contrario: se ubican en el grupo “3B”, sólo por encima de la población en general que no es considerada de riesgo.

Ante ello, el ministro aseguró que "no es que estén en el último lugar; en el último lugar están los 10 millones de personas que no tienen ninguna enfermedad, y que no tienen ninguna calificación especial. Así que ellos no están en el último lugar, para nosotros son muy importantes los profesores, educadoras de párvulos y auxiliares de la educación".

"En los colegios que están abiertos la tasa de contagio es mínima"

En esa línea, argumentó que “vamos a tratar de vacunar al personal de los colegios, escuelas y educadoras de párvulos dentro del primer trimestre del 2021″, ya que un estudio sostiene que en “los colegios que están abiertos, la tasa de contagio es mínima, muy baja, y no solamente en Chile se han publicado esos estudios, sino que en todo el mundo. Además, los niños en esta pandemia, en este tipo de virus, son personas que lo transmiten muy pocos".

"Ahora, si dentro de los profesores, hay una persona que tiene más de 65 años, o tiene diabetes o alguna enfermedad crónica, va a ser vacunado mucho antes. Yo dije: las prioridades tienen que ver con la criticidad, con el trabajo de los profesionales de la salud y con las enfermedades y comorbilidad que tienen esos funcionarios, así que dentro de eso, ellos van a ser vacunados muy precozmente", cerró.