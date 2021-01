Allamand insiste: "Tenemos una convicción absoluta de los beneficios que tiene el TPP-11"

El canciller Andrés Allamand insistió en defender el Tratado Transpacífico, más conocido como TPP-11 y volvió a disparar contra el Senado, luego de que su mesa decidiera no poner la discusión en tabla, contradiciendo la urgencia impuesta por el Gobierno.

"Sin ningún fundamento, desde mi punto de vista plausible, rechazar ahora la aprobación del acuerdo en el Congreso es obviamente desconocer lo que la propia Presidenta Michelle Bachelet señaló como uno de sus principales legados", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en conversación con Tele13 Radio.

"La gran artífice del TPP-11, desde el punto de vista de haber gatillado, impulsado, trabajado el conjunto de negociaciones que finalmente culminaron con la subscripción de este acuerdo fue precisamente el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet", agregó el secretario de Estado.

Por tal motivo, el canciller apuntó que "esta iniciativa se negoció, se tramitó, se conversó hasta los más mínimos detalles durante el gobierno anterior. Jamás hubo una sola voz opositora a ese acuerdo porque no lo hicimos nosotros desde la centro derecha que estábamos en la oposición ni lo hicieron las fuerzas partidarias del Gobierno".

"(Es un tratado) importante para el país y que no haberlo aprobado y no ratificarlo, que no ingresemos al TPP-11, objetivamente está causando un daño significativo al país", complementó.

"Tenemos una convicción tan absoluta de los beneficios que tiene el TPP-11 para el país, que no tenemos inconveniente alguno en realizar de nuevo el debate o si usted quiere profundizarlo o despejar cualquier duda que pueda existir", sentenció Allamand.